İzmir'de çalınan danalardan 24'ü Tokat'ta bulundu

Bulgaristan'dan ithal edilerek İzmir Limanı'na gemiyle getirilen ve sahte belgeyle alınıp sahte plakalı TIR'a yüklenerek çalınan 48 danadan 24'ü Tokat'ta bulundu. Operasyonla danalar ele geçirilirken, satın alan kişiler danaların çalıntı olduğunu bilmediklerini söyledi. Danaların 10'u daha önce Sivas'ta bulunmuştu

Et ihtiyacını karşılamak amacıyla bir süre önce Bulgaristan'dan çok sayıda dana ithal edildi. Geçen 6 Ocak'ta İzmir Limanı'na yanaşan gemideki danalar, farklı kentlerden gelen TIR'lara yüklendi. Bir nakliye firmasında çalıştığını söyleyen H.C., 48 danayı alıp Karaman'a götüreceğini söyledi. Limandaki görevlilere sahte belge veren H.C., TIR'a yüklenen 48 hayvanla yola çıktı. Daha sonra olay anlaşılınca, Kayseri kent girişinde önlem alan polis, H.C.'nin kullandığı TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada 48 dananın hiçbirine rastlanmadı. Gözaltına alınan ve limandan çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



10'U SİVAS'TA BULUNDU



Çalınan 48 büyükbaş hayvanın bulunması için soruşturmayı sürdüren polis, bir bölümünün Sivas'a götürüldüğünü belirledi. İrtibat kurulan Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ahırda İzmir Limanı'ndan çalınan danalardan 10'unu buldu. Danaları alan kişinin, hırsızlık olayıyla ilgisinin olmadığı belirlendi.



Çalınan danalarla ilgili takibi bırakmayan polis, TIR'ın Sivas'ın ardından Tokat'a gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Tokat'ta güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Çalınan danalardan 24'ü bir ahırda ele geçirildi. Danaları satın alan kişilerin hırsızlıktan haberdar olmadıkları anlaşıldı. Ele geçirilen danalar sahibine teslim edilirken, diğer danaların da bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



