İzmir'de FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) yeniden oluşturmaya çalışanlara yönelik operasyonda, 42 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler hücre evlerindeki balkonlardan atlayıp kaçmaya, bazıları da kullandıkları telefonları formatlayarak delilleri yok etmeye çalıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında üst düzey örgüt mensupları ile mahrem abilerinin de bulunduğu 42 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaralanan bu şüpheliler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı şüphelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bazı şüpheliler ise polis baskını sırasında kullandıkları telefonlara format atmaya, bazıları da telefon ve bilgisayarları evden atarak delilleri yok etmeye çalıştı. Ancak ekiplerin müdahalesiyle şüphelilerin bu girişimi de önlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise örgüt üyeleri arasında haberleşmek amacıyla kullanılan kripto telefonlar, bilgisayarlar, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarfların içine konulduğu belirlenen 92 bin TL, 19 bin dolar, 4 bin 300 euro ve çok sayıda şifreli doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin örgütü kentte aktif hale getirmek amacıyla yeni bir İzmir il yapılanması kurma faaliyetlerinde bulundukları belirtildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.