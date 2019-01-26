İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İzmir'de FETÖ operasyonu
26 Ocak 2019 Cumartesi 14:55

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 22 Ocak Salı günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 43 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si tutuklanırken 31'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkez olmak üzere Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Osmaniye, Kayseri, Kütahya, Şırnak, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 51 şüpheliden 43'ünü gözaltına almıştı.

Etiketler; #izmir #fetö #operasyon
Önceki Haber
Yağmur ve fırtına sürüyor
Sonraki Haber
Çalıntı araçla kaza yapan sürücü öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.