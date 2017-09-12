İzmir'de yakalanan katil zanlısı damat tutuklandı!

Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil'i yaraladığı iddia edilen Cemil Yavuz Karanfil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İzmir'de yakalanan katil zanlısı damat tutuklandı!

İzmir'de yakalanan firari Cemil Yavuz Karanfil, bu sabah Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Cemil Yavuz Karanfil daha sonra ifade vereceğini söyleyerek, süre istedi.   


TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti de Cemil Yavuz Karanfil'in tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Karanfil, cezaevine gönderildi.


OLAYIN GEÇMİŞİ

Karanfil, 29 Mayıs'da tartıştığı kayınpederi Kadir Demirel'i öldürdü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemil Yavuz Karanfil hakkında “Tasaralayarak  öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Olayın ardından firar eden Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadir demirel #cemil yavuz karanfil
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