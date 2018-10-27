İzmir Marşı söyleyen öğrencilere tokat mı atıldı?

Türkiye’nin en tanınan liselerinden İstanbul Erkek Lisesi’nde yaşandığı iddia edilen skandal olay sosyal medyanın gündeminde...

İzmir Marşı söyleyen öğrencilere tokat mı atıldı?
27 Ekim 2018 Cumartesi 09:45

Türkiye’nin en tanınan liselerinden İstanbul Erkek Lisesi’nde yaşandığı iddia edilen skandal olay sosyal medyanın gündeminde.

Gazeteci Melis Alphan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre okulun müdür yardımcısı İzmir Marşı’nı söyleyen öğrencilerden bazılarına tokat attı.

Alphan paylaşımında, “İstanbul Erkek Lisesi'nde Cumhuriyetin 95. yıl kutlamalarında İzmir Marşı'nın programdan çıkarılması üzerine yine de marşı söylemeye çalışan iki çocuğa okul müdür yardımcısının TOKAT attığı bilgisi doğru mudur?” diyerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bu durumu sordu.

Alphan paylaştığı WhatsApp mesajına ait bir ekran görüntüsünü de tweetine ekledi.

Etiketler; #izmir marşı #izmir marşı tokat #istanbul erkek lisesi
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