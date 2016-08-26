VALİ KIRAÇ GÖZALTINDA

Haber Kaynağı: DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir ve Ankara'da operasyon yapıldı.Hakkında gözaltı kararı bulunan 101 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.İzmir'de, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararname ile kapatılan Gediz Üniversitesi akademisyenlerine ve yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İzmir'in eski Valisi Cahit Kıraç, Ankara'da gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Dış ilişkiler Dairesi eski Başkanı Recep Gültekin'in de bulunduğu belirtildi. Vali Kıraç ve Gültekin'in Ankara'dan İzmir'e getirileceği belirtildi.