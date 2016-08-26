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    • İzmir'de de valilik yapan Cahit Kıraç gözaltına alındı

    İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 43 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İzmir'de de valilik yapan Cahit Kıraç hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi

    26 Ağustos 2016 Cuma 10:37
    İzmir'de de valilik yapan Cahit Kıraç gözaltına alındı
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir ve Ankara'da operasyon yapıldı.

    Hakkında gözaltı kararı bulunan 101 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı.

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

    VALİ KIRAÇ GÖZALTINDA

    İzmir'de, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararname ile kapatılan Gediz Üniversitesi akademisyenlerine ve yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İzmir'in eski Valisi Cahit Kıraç, Ankara'da gözaltına alındı.

    Gözaltına alınanlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Dış ilişkiler Dairesi eski Başkanı Recep Gültekin'in de bulunduğu belirtildi. Vali Kıraç ve Gültekin'in Ankara'dan İzmir'e getirileceği belirtildi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Cahit Kıraç, Cahit Kıraç Gözaltı

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