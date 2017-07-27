İznik Gölü'nde facia; 4 kişi boğuldu

BURSA'nın İznik İlçesi’nde, uyarı tabelasına rağmen serinlemek için İznik Gölü'ne giren 4 kişi suda kayboldu. 2'si kadın 3 kişinin cesetleri sudan çıkartılırken, aranan Melike Kebapçı'nında cesedi bulundu

Yenişehir'de yaşayan ve akraba olan Cemil Özdemir (43), eşi Aynur Özdemir (55) ile komşusu Zehra Kebapçı (26) ve Melike Kebapcı'yı (13) da yanlarına alarak İznik İlçesinde yaşayan akrabalarını ziyaret etti. Ardından 4 kişi serinlemek için Derbentaltı Mevkii'nde pikniğe gittiler. Öğle saatlerinde 'Dikkat akıntı vardır. Burada göle girmek yasaktır' yazılı tabelanın da olduğu gölün sazlık ve bataklıktan oluşan bölümüne giren Cemil Özdemir, Aynur Özdemir, Zehra Kebapçı ve Melike Kebapçı kayboldu.



Olay, kendilerinden uzun süre haber alamayan yakınlarının Jandarmaya haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler botla yaptıkları araştırmada Cemil Özdemir, Aynur Özdemir ve Zehra Kebapçı'nın cesetlerini sudan çıkartırken, Melike Kebapcı'ya ise ulaşılamadı. Gölde Melike Kebapçı'yı arama çalışmaları sürüyor.



MELİKE KEBAPÇI'NIN DA CESEDİ BULUNDU



Bursa'nın İznik İlçesi’nde, uyarı tabelasına rağmen serinlemek için girdiği İznik Gölü'nde boğulan 13 yaşındaki Melike Kebapçı'nın da cesedi çıkartıldı. Gölde boğulan Melike Kebapçı ve 3 kişinin cesetleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İfade veren görgü tanıklarınını, "Melike, şişme deniz yatağı ile gölde açıldı. Daha sonra dengesini kaybedip düştü. Bunu gören Cemil Özdemir, Aynur Özdemir çifti ile halası olan Zehra Kebapcı onu kurtarmak için göle girince onlar da boğuldular. Gölden Cemil Özdemir ile Aynur Özdemir'in cesetleri çıkartıldı. Yaşadığı anlaşılan Zehra Kebapçı ise kaldırıldığı hastanede öldü" dediler.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.





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