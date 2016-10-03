Haber Kaynağı: DHA

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Kuruköprü Mevkii'nde meydana geldi. Emrah Gökbayrak yönetimindeki 34 VDV 83 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 11 TC 771 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Gökbayrak, yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne, diğer araçta bulunan yaralılar Yahya Türköz Orhangazi ve Atakan Gargi ise, Bursa Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emrah Gökbayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki aracın hurdaya döndüğü kazada yaşamını yitiren Emrah Gökbayrak'ın eşi ve yakınları acı haberi alır almaz hastaneye koştu. Gökbayrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.