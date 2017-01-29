JAK, zorlu şartlara göğüs geriyor

Her türlü coğrafyada, tüm zorlu şartlarda görev alabilmeleri için eğitilen JAK su altı timleri, su altı ve üstünde yüksek arama kabiliyetleriyle göz dolduruyor

Zorlu şartlarda görev alabilmeleri için özel eğitim alan Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) su altı timleri, suda kaybolan kişilerin bulunması için tüm zorlu şartlara göğüs geriyor.



Ankara'da konuşlu olan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına bağlı JAK su altı timleri, tüm iç sularda ve denizlerde kaybolan şahısların bulunmasına yönelik faaliyet yürütüyor.



Her türlü coğrafyada, tüm zorlu şartlarda görev alabilmeleri için eğitilen ekipler, görev verildiği takdirde gece, gündüz demeden insanlara yardım eli uzatmak için yurdun dört bir yanında çalışabiliyor.



Dalgıçlık eğitimlerinin yanı sıra bulanık ve çamurlu sularda da kayıp kişilere ulaşmak için özel dersler alan tim üyeleri, kayıp kişilere zarar verilmemesi için iş makinelerinin kullanılmadığı olaylarda tüm riskleri alıp elleriyle ve küçük aletlerle arama yapabiliyor.



Mersin'de 29 Aralık 2016'da yaşanan büyük çaplı selde aktif şekilde görev alan JAK timlerindeki komandolar, tim halinde olduğu gibi tek başlarına da arama faaliyeti yürütebilecek şekilde donatılıyor.