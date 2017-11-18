Jakuzi Nedir / Ne İşe Yarar?

Teknoloji geliştikçe yaşam alanlarımızda kullandığımız birçok üründe değişime uğruyor, bunlardan biride banyomuzda kullandığımız küvetler, eskiden lüx tüketim olarak algılanan jakuzi ler artık küvetlerin yerini almış durumda

Teknoloji geliştikçe yaşam alanlarımızda kullandığımız birçok üründe değişime uğruyor, bunlardan biride banyomuzda kullandığımız küvetler, eskiden lüx tüketim olarak algılanan jakuzi ler artık küvetlerin yerini almış durumda.

Jakuzi Nedir?

Jakuzi su ile vücudu rahatlatma yöntemi olarak bilinen hidroterapi aracıdır, evinizde veya işletmenizde kullanabileceğiniz Jakuzi sıcak bir küvet banyosunu, jetlerden gelen basınçlı su sayesinde bölgesel olarak masaj yapması ile bütünleştirir. Sağlık sorunlarının tedavisine yardımcı olduğu gibi günün yorgunluğundan ve stresinden arındırır. Dingin ve huzurlu bir ruha sahip olmanızı sağlar.

Jakuzi ve Küvet Arasındaki Fark Nedir?

Estetik tasarımlara sahip jakuzi modelleri , masaj özelliği sayesinde daha konforlu özelliklere sahiptir. Banyo keyfini jakuzi içerisindeyken daha keyifli hale getirdiği gibi ortamda şık görüntü oluşmasını sağlar ve evinizin değerini yükseltir. Küvetlerin duş alma ve uzanma seçenekleri dışında başka özelliği olmadığından büyüklükleri nedeniyle banyonuzda yer kaplar.

Jakuzi Kullanım Amacı Nedir?

Jakuzi kasların gevşemesini ve rahatlamasını, sinir uçlarını uyararak kas ağrılarını ve kas tutulmalarının giderilmesini sağlar. Kan dolaşımının hızlanmasına, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Vücudun esnekliğini artırıcı özelliği vardır. Jakuzi ile gevşeyen vücut ve kaslar sayesinde uyku problemlerinde azalış görülür. Uyku öncesi jakuzi kullanımı sonrasında kişi daha rahat uykuya dalar ve uyku kalitesi artar. Stres, kaygı, olumsuz düşünce gibi ruh hallerinden uzaklaşmanızı sağlar. Metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak kilo vermeye de yardımcı olur. Su sayesinde vücutta doğal masaj etkisi yaratır. Fizik tedavi aşamalarında da sık sık kullanılan bir yöntemdir. Mutluluk hormonu salgılamayı sağlar. Kişinin kendisini daha zinde, daha mutlu ve huzurlu hissetmesine yardımcı olur. Yaşlanma etkilerini azaltarak yaşlanmayı geciktirir. Vücudun sıkılaşmasına yardımcı olur. Şeker hastası olanların tedavi süreçlerinde yardımcı olarak kullanılır. Jakuzi terapisi yüksek tansiyon hastalığı, kalp hastalığı ve akut rahatsızlıkları olan hastalara da tedavi olarak uygulanmaktadır.

Jakuzi nin Tarihçesi

Eski çağlarda başlayan hamam kültürü insanların birbirlerine yaptıkları masajla rahatlama Roma döneminde tazyikli su ile rahatlama kültürünü geliştirmiştir. Tarih de Romalıların bulduğu bu yöntem sayesinde suyun vermiş olduğu basınç sayesinde vücuda rahatlama olarak daha fazla etki sağladığı görülmüştür. Günümüzde kendini geliştirerek banyolarımızda jakuzi olarak kullanılmaktadır. Ticari işetmeler olan spa merkezleri, oteller ve spor salonlarında rahatlıkla ulaşılabilecek terapi ürünleri olan jakuziler teknoloji geliştikçe kendini yenilemeye farklı modeller ve özelliklerle banyolarımızda, ticari işletmelerde var olmaya devam edecek ürünlerdir.

Jakuzi Nasıl Çalışır?

Jakuzi üzerinde bulunan motorlar yardımı ile içerisindeki sıcak suyu emiş süzgeci yardımı ile vakumlayarak küvet içerisinde dizili olan ve jet adı verilen deliklerden basınçlı bir şekilde tekrar jakuzi içerisine verir. Jet delikleri jakuzi içerisinde vücut anatomisi baz alınarak belirli aralıklarla yerleştirilmiştir. Ucunda bulunan ayarlama özelliği sayesinde basınçlı suyun vücudunuzda istediğiniz bölgeye ulaşmasını sağlamaktadır. Bazı özellikteki jakuzi sistemlerinde kullanılan ikinci motorda, basınçlı hava üfleyen blower motorlarıdır. Genelde jakuzi tabanına dizili olan bu jetler ikinci bir kumanda butonu yardımı ile isteğe bağlı çalışmaktadır. Jakuzi tabanında ki bu jetleri çalıştırdığınızda basınçlı hava bacak bölgesine masaj yapmakla birlikte suyla karışması sonucu kabarcıklar yaparak köpük oluşmasını sağlar.

Jakuzi Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde yaşam alanlarında sıkça tercih edilen Jakuzi, imalat aşamasında belirli kalıp ve ölçülere göre hazırlanır, kendi içlerinde köşe-oval jakuzi, dikdörtgen-düz jakuzi, çift kişilik oval-dikdörtgen jakuzi olarak tasarlanmıştır. Ticari işletmeler olan oteller, spa merkezleri ve spor salonları için tasarlanan bahçelerde de kullanılabilen dış mekan spa jakuzileri de büyük ebatlara sahip 6 kişilik olarak yapılmaktadır.

Büyük banyolarda veya yatak odalarında kullanılabilecek geniş ölçülerde çift kişilik jakuzi modelleri daha çok rağbet görmektedir. Romantizm havası ile bütünleşen çift kişilik jakuziler keyifli vakitler geçirebileceğiniz geniş jakuzi alanı ve günün yorgunluğunu atabileceğiniz masaj etkisi ile daha zinde ve konforlu bir yaşam sağlar. Ortama kattıkları şık ve lüx görüntüsü sebebiyle Otellerin de kral ve süit odalarında tercih ettiği ürünlerdir.

Banyolarımızda kullanabileceğimiz düz veya oval jakuzi modelleri çift kişilik jakuzilere göre daha küçük ölçülere sahip olduğundan tercih edilmektedir. İşlevselliği aynı olan jakuziler yerinize en uygun farklı ölçü ve modellerde sunulmaktadır.

Jakuzide Akrilik Kalitesi Nasıl Olmalıdır?

Jakuzi satın alırken içerisindeki sistem özelliklerinin yanında küvetin hammaddesi olan akrilik önemli bir konudur. Satışa sunulan bazı ürünlerde kullanılan akrilik içerisine konulan abs nedeni ile kısa ömürlü olmakta zamanla renk değişimi sararma kılcal çatlakların oluşması ve esneme yapmaktadır. Kısa zamanda çökme kırılma gibi sorunlarla karşılaşabileceğiniz abs katkılı akrilik ürünlerden uzak durmanızda fayda vardır. Jakuzilerde kullanılan akrilik kesinlikle katkısız saf dökme akrilik levhalardan yapılan hammadde ile oluşmalıdır. Dökme akrilik hammaddesi saf akrilik olduğundan renk değişimi yapmaz üzerindeki beyazlığı ve parlaklığı ömür boyu korur, kılcal sır çatlakları oluşmaz, sararma ve renk değişimi olmadığı için koku yapmaz, gözeneksiz olduğundan içerisine leke işlemez ve benekler oluşmaz, içerisinde abs (plastik) olmadığından bakteri, asbest, zehirli gaz ve kanserojen maddeler içermez. Ses dalgalarını emdiği için çıkan sesi dışarı vermez. Dökme akrilik jakuzi içerisine doldurduğunuz su sıcaklığı ile uyum sağlar ısıyı dışarı vermez sıcaklığını korur. Sıcak veya soğuk su temaslarından etkilenip genleşme yapmaz. Dökme akrilik yapıya sahip jakuziler aynı zamanda dış mekanlarda ve ticari işletmelerde de en çok tercih edilen özelliktir.

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