Jandarma'dan Anneler Günü'e özel klip

Jandarma Genel Komutanlığınca Anneler Günü için hazırlanan klipte, komutanlar ile askerler sevgi dolu sözlerle annelerinin gününü kutladı

Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla bazı komutanlar ve askerlerin oynadığı bir klip hazırladı. Klipte komutanlar ile askerler, sevgi dolu sözlerle annelerinin bu özel gününü kutladı.



Klipte kullanılan şarkının sözleri ve bestesi Jandarma Bandosu tarafından kayda alınırken, görüntüler ise Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığında çekildi.



Kurgusu Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan klipte, komutanların ve askerlerin anneleri için söylediği duygu dolu mesajlar yer aldı.



Vatani görevini yapmak üzere silah altında bulunan askerlerin, asker selamı ile selamladıkları anneleri için dile getirdikleri mesajlardan bazıları şöyle:



"Anneciğim, bugün askerlikte ilk günüm. Anneler Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Bir tanem, anneciğim, seni çok seviyorum. Kutluyorum Anneler Günü'nü. Saygılarımla. Güzel annem seni ben canım kadar severim. Sen benim bir tanemsin, ellerinden öperim. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun anne sevgisi her zaman yüreğimizdedir. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım. Anne seni çok özledim. Sevdiğim ilk kadınsın sen. Seni çok seviyorum anneciğim."



Klip, bir komutanın "Size bir hediyemiz var, kabul eder misiniz?" diye sorduğu yaşlı bir kadının, "Sizin kendiniz hediyesiniz" sözleriyle sona eriyor.