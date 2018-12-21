Jandarma içkiyi sosyal medyada yakaladı

Muğla Yatağan'da, yurt dışından kaçak yollardan getirilen alkollü içkileri Instagram hesabı üzerinden reklamını yaparak, Türkiye'deki piyasa fiyatının yarısına sattığı belirlenip gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma içkiyi sosyal medyada yakaladı
21 Aralık 2018 Cuma 15:52

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yeni Mahalle'de yaşayan H.D.'nin yurt dışından kaçak olarak getirdiği çeşitli türlerdeki içkileri 'Instagram' hesabı üzerinden reklam yaparak Türkiye'deki piyasa fiyatının yarı fiyatına sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kaçak olduğu belirlene 2 şişe şarap ve 2 şişe likör ele geçirildi. H.D., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler; #jandarma #muğla #kaçak içki #sosyal medya
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