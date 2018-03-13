Jet düşmeden önce son telefon nişanlıya

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran'ın Dubai'den uçağa binmeden önce saat 16.30'da son kez nişanlısı Murat Gezer'i aradığı ve "Aşkım 5 saat sonra yanındayım." dediği ortaya çıktı

İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından kahreden detaylar ortaya çıkıyor. Mina Başaran'ın jete binmeden önce nişanlısını aramış ve "Aşkım 5 saat sonra yanındayım." demiş.



Mina Başaran (28), 6 yıldır iş adamı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim'de Soho House'da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılacaktı. Posta'nın haberine göre Mina'nın Dubai'den uçağa binmeden 16.30'da Murat Gezer'i arayıp "Aşkım 5 saat sonra yanındayım" dediği öğrenildi.





"İNANMIYORUM, MİNA GELECEK"



Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı'na gidecekti. Acı haberi aldığından beri Mina'nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer'in sürekli "İnanmıyorum. Mina gelecek" diye ağladığı öğrenildi.





"KIZIM BENİ ÇAĞIRDI, ONU ORADAN ALIP GETİRECEĞİM"



Sabah yazarı Bülent Cankurt'un yazısına göre ise anne Beril Başaran kızının cenazesini almak için İran'a gitti. Yazı şöyle: Önümüzdeki ay kızlarının mürüvvetini görmeye hazırlanırken, İran'dan gelen feci kaza haberi ile sarsılan Hüseyin-Beril Başaran çiftinin Kemer Country'deki evlerinin kapısı dün hiç kapanmamış. Mina'nın yedi arkadaşının ailesi de, taziyeleri Başaran çiftinin Kemer Country'deki evinde kabul etmiş. Orada oturan bir arkadaşım, yüzlerce kişinin eve girip çıktığını söyledi. Anne Beril Başaran, sabah ilk tarifeli uçakla İran'a gitmiş. Beril Hanım eşine; "Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim. Sen burada kal" demiş. Fakat Beril Hanım'ın kızını alamadan geri döndüğünü öğrendim. Beril Hanım'a yasal işlemler ve prosedürlerin birkaç gün sürebileceği ve ondan sonra kızının cenazesini alabileceği söylenince, sabah gittiği İran'dan akşam uçağıyla geri dönmek zorunda kalmış.