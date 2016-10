Kabin görevlisi kendini astı

Antalya'da özel bir havayolu şirketinde kabin görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Ali Can Bütüner, kendini çamaşır ipiyle tavana asarak yaşamına son verdi

Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 20'nci Sokak Açelya Apartmanı'ndaki olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Eşi Kazakistan'da olan bir çocuk babası Ali Can Bütüner, 3 gün önce Antalya'ya tatile gelen asker arkadaşıyla kalmaya başladı. Dün gece oturma odasına giren arkadaşı, Ali Can Bütüner'i çamaşır ipiyle tavana asılı buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ali Can Bütüner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemesinden sonra Bütüner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Bütüner'in ismi açıklanmayan arkadaşı ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.



