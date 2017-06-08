Kabin memuru uçuş sırasında bebeğin hayatını kurtardı

PEGASUS Hava Yolları Kabin Memuru Ömer Faruk Koca, uçuş sırasında boğazına bir cisim kaçan 2 yaşındaki bebeğin hayatını acil müdahaleyle kurtardı

Pegasus Hava Yolları’nın 7 Haziran 2017 Çarşamba günü gerçekleştirdiği Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşu sırasında, boğazına bir cisim takılan 2 yaşındaki bebeğin hayatını kabin memuru kurtardı.Annenin yardım talebi üzerine yanlarına giden Kabin Memuru Koca, Heimlich manevrasını başarılı bir şekilde uygulayarak yaptığı acil müdahale sonucu bebeğin boğazındaki cismi çıkarmayı başardı.





Minik bebeğin hayatını kurtardığı için mutluluk duyduğunu belirten Koca, “Her ne kadar istemesek de, uçuşlarımız sırasında zaman zaman acil müdahale gerektirecek olaylarla karşılaşabiliyoruz. Çarşamba günü Beyrut uçuşumuzu gerçekleştirirken, bir anne misafirimiz bebeği için yardım istedi. Bebeğin boğazına bir cisim takılmıştı ve morarıyordu. Aldığımız ilk yardım eğitimlerinde öğrendiğim Heimlich manevrasını uygulayarak bebeğin boğazına kaçan cismi çıkarmayı başardım. Minik misafirimizin tekrar normal nefes aldığını görmek paha biçilemez bir mutluluk” dedi.

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