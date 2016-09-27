Haber Kaynağı: DHA

Olay, Kepez İlçesi Altınova Mahallesi 3 nolu Sokak üzerindeki iki katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Garsonluk yapan ve bir süredir Ali Çamlıdağ'a ait evde kiracı olarak kalan Dilaver Düdük, dün akşam saatlerinde evden taşınacağını ev sahibine bildirdi. Sabah saatlerinde eve gelen Çamlıdağ, kiracısı Düdük'e ulaşamadı. Açık pencereden Dilaver Düdük'ün hareketsiz yattığını gören Çamlıdağ, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Dilaver Düdük'ün cesediyle karşılaştı. Düdük'ün başına ıslak havlu sardıktan sonra çeşitli bölgelerine bağladığı kablolarla vücuduna elektrik akımı verdiği belirlendi.Ev sahibi Çamlıdağ, Düdük'ün herhangi bir sorunu olmadığını, dün başka bir yerde yeni bir işe girdiğini ve bu nedenle evden taşınacağını söylediğini belirtti. Düdük'ün cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morgunaü götürüldü.