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    • Kabloyla kendine elektrik vererek canına kıydı

    Antalya'da 33 yaşındaki Dilaver Düdük, tek başına yaşadığı evde vücuduna sardığı kabloyla kendisine elektrik verip intihar etti

    26 Eylül 2016 Pazartesi 14:22
    Kabloyla kendine elektrik vererek canına kıydı
    Olay, Kepez İlçesi Altınova Mahallesi 3 nolu Sokak üzerindeki iki katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Garsonluk yapan ve bir süredir Ali Çamlıdağ'a ait evde kiracı olarak kalan Dilaver Düdük, dün akşam saatlerinde evden taşınacağını ev sahibine bildirdi. Sabah saatlerinde eve gelen Çamlıdağ, kiracısı Düdük'e ulaşamadı. Açık pencereden Dilaver Düdük'ün hareketsiz yattığını gören Çamlıdağ, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Dilaver Düdük'ün cesediyle karşılaştı. Düdük'ün başına ıslak havlu sardıktan sonra çeşitli bölgelerine bağladığı kablolarla vücuduna elektrik akımı verdiği belirlendi.

    Ev sahibi Çamlıdağ, Düdük'ün herhangi bir sorunu olmadığını, dün başka bir yerde yeni bir işe girdiğini ve bu nedenle evden taşınacağını söylediğini belirtti. Düdük'ün cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morgunaü götürüldü.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Intihar, Antalya Intihar, Dilaver Düdük

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