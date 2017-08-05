Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan 15 kedi sahiplendirilecek

Ukrayna'dan Antalya'ya gelen turistlerin el çantasında, kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan "Scottish Fold" ve "Scottish Straight" ırkı 15 İskoç kedisi bulunurken, bunların 7'sinin havasızlık nedeniyle telef olduğu belirlendi

Antalya Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada Ukraynalı turistlerin çantalarında bulunan, kaçak yollardan yurda sokulmaya çalışılan "Scottish Fold" ve "Scottish Straight" cinsi 15 kediden 7'sinin havasızlık nedeniyle telef olduğu belirlendi. Kalan 8 kedi önce yediemin olarak bir veterinere, daha sonra da Hayvan Hakları Federasyonu yetkililerine teslim edildi.



Alınan bilgiye göre, Antalya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3,5 ay önce Ukrayna'dan Antalya Havalimanı'na gelen turistlerin, yanlarında getirdikleri el çantalarından şüphelenerek arama yaptı. Aramada, İskoç ırklarından "Scottish Fold" ve "Scottish Straight" cinsi 15 yavru kedi bulundu. 2 aylık olduğu tahmin edilen kedilerden 7'sinin havasızlık nedeniyle telef olduğu belirlendi.



Ukraynalı turistler "gümrük kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. Antalya Gümrük Müdürlüğü ekiplerince el konulan 8 kedi ise Konyaaltı ilçesinde kliniği bulunan veteriner Mahmut Keskin'e yediemin olarak bırakıldı.



Yaklaşık 100 gün süreyle kedilerin bakımını üstlenen Keskin, kedileri Gümrük Müdürlüğünün talimatıyla Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) Antalya gönüllülerinden veteriner hekim Emre Demir'e teslim etti.



Keskin, bu cins kedilerin Türkiye'de ortalama 2 bin 500 liraya satıldığını ve bu nedenle Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığını kaydetti.





"15 kediden 7'si ölmüş"



HAYTAP Antalya gönüllülerinden veteriner hekim Emre Demir ise söz konusu kedilerin Türkiye'de ciddi bir pazarı olduğu için ülkeye getirildiğini söyledi. Kedilerin yaklaşık 1 ay bakımını yapacaklarını anlatan Demir, "Kedileri bakmak isteyenlere ücretsiz sahiplendireceğiz. Bu kedilerin çanta içerisinde ticari bir meta gibi taşınmasına karşıyız. Nitekim 15 kediden 7'si kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı sırada ölmüş." dedi.



Kedilerinin para karşılığında sahiplendirilmemesi gerektiğini anlatan Demir, "Kedilerin ticari bir meta gibi kullanılması bu tür durumlara yol açıyor. Bir şeyin değerli olması için para verilmesi gerekmiyor. Bu tarz hayvanlar yerine etrafımızdaki hayvanları sahiplenirsek bu tür olayların önüne de geçmiş oluruz. " ifadelerini kullandı.

"Hayvanlara uyku ilacı veriliyor"



HAYTAP Başkan Yardımcısı Damla Şahin da bu durumun Türkiye'de 2017 yılında yaşanan altıncı olay olduğunu söyledi. Bu tür olaylarla sık sık karşılaştıklarını ifade eden Şahin, "Bu kişilere verilen cezaların arttırılması gerekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu tür olaylara karşı çok titiz çalışıyor. Kendilerine minnettarız." dedi.



Bir çok insanın "hayvan seviyoruz" demelerine rağmen cins hayvan peşinde koştuğuna işaret eden Şahin, şöyle konuştu:



"Sosyal medyada yuvasız, engelli hayvanların sahiplendirilmesi için ilanlar veriliyor. İnsanlarda cins hayvan seçiciliği var. Oysaki sokaklarımızda yardıma muhtaç çok güzel hayvanlar var. Bu merak olduğu için yurt dışından kaçak girişler yapılıyor. Bu girişler de çok sağlıksız durumlarda gerçekleştiriliyor. Hayvanlara uyku ilacı verilerek valizlerde ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılıyor. Kedinin annesini emme süresi 3 ay ancak bu hayvanlar bir aylıkken annelerinden ayrılıyor. Yarısı yolda telef oluyor, kalan yarısı da pet shoplara satılıyor."



Bakanlıktan aldıkları hayvanları "ödünç verme sözleşmesi" ile ücretsiz sahiplendireceklerini vurgulayan Şahin, "Bu sözleşmede satmama ve kedi bir yaşına geldiğinde kısırlaştırma şartı var. Yani alan kişiler bu hayvanı damızlık olarak kullanıp yavru alamaz. Sahiplendirdiğimiz hayvanın sürekli de takibini yapıyoruz." açıklamasında bulundu.