Kaçırılan 10 yaşındaki çocuk bu sabah kurtarıldı!

Akaryakıt istasyonuna düzenlenen saldırı sonrası kaçırılan 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç, jandarmanın operasyonu ile kurtarıldı

Olay Aksaray'ın Ortaköy İlçesi'nde meydan gelmişti. Kar maskeli iki kişi, Galip Dinç'e ait olan bir akaryakıt istasyonuna geçtiğimiz pazartesi akşamı gelerek pompacıyı yaralamış daha sonra da market bölümünde bulunan Dinç'in 10 yaşındaki oğlunu kaçırmışlardı.



Küçük çocuğu kurtarmak için harekete geçen güvenlik güçleri, olayı gerçekleştirenlerin kimliklerini belirledikten sonra onları takibe aldı. Jandarma ekipleri takip sonunda 16 yaşındaki şüpheli Hazar D.'yi dün gözaltına aldı.



Ekipler bu sabah da şüphelilerden 21 yaşındaki Ferhat K. ile 18 yaşındaki Berat Batuhan K.'nın, kaçırdıkları Egemen Samet Dinç'i Borucu Köyü'nde terk edilmiş bir evde tutuklarını belirledi.



Belirlenen eve jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Şüpheliler ateş açınca jandarma da karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüphelilerden Ferhat K. ayağından yaralandı. Jandarma daha sonra eve girerek şüphelileri gözaltına aldı. Kaçırılan Egemen'i de bulan ekipler onu da kurtardı.





Çocuklarının kurtarıldığını öğrenen Gülfidan ve Galip Dinç çifti sevinç gözyaşları dökerken, silahlı kişileri elinde 36 saat rehin tuttuğu Egemen Samet Dinç, sağlık kontrolü için Ortaköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ hastaneye gelerek Egemen Samet Dinç'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Doktorlar, iki gün rehin tutulan çocuğun önemli sağlık sorunu olmadığını söyledi.



Şüphelilerin jandarmada sorgusu devam ediyor.