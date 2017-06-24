Kaçırılan İranlı aile, yangın çıkartarak kurtuldu!

Şişli'de 3'ü çocuk 5 kişilik İranlı aile, "Sizi Bodrum'a tura götüreceğiz" diye kandırarak kendilerini silah zoruyla kapattıkları bodrumda 3 gün rehin tutan kişilerin elinden yangın çıkararak kurtuldu

Eskişehir Mahallesi, Marsık Sokak'ta sabah saatlerinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.



Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



Yangının söndürülmesinin ardından içeriden dışarıya çıkan aile durumu polislere anlatarak şikayetçi oldu. Polis, aileyi ifadeleri alınmak üzere Feriköy Karakoluna getirdi.



Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Yangın çıkararak ailesini rehinecilerin elinden kurtaran İranlı baba, yangının çıktığı yerde yaptığı açıklamada, 25 gün önce Türkiye'ye gezmek için geldiklerini söyledi.



Üç gün öncede İstanbul'a geldiklerini anlatan baba, "Önce biz Aksaray'da bir otelde kalıyorduk. Bizi kaçıranlar bize 'Biz tur şirketiyiz sizi Bodrum'a götüreceğiz' dediler. Onun yerine de buradaki bodruma getirdiler.'' diye konuştu.



Şüphelilerin kendilerini silah zoruyla Şişli'de bulunan bir eve getirdiklerini ifade eden baba, şöyle devam etti:



''Bize silah tuttular, zorla kaçırdılar. Ben biraz Türkçe biliyordum. Onların konuşmalarını dinledim, bizi öldürmek istediler. Ben daha sonra evde bulunan giysilerle yangın çıkardım. Yanan şeyleri kapının önüne koydum ve diğer taraftan kaçtım. Çocuklarımı da kapının üstünden boşluğa attım. Bizi kaçıranlar bizim telefonumuzu, eşimin küpeleri, takıları ve 7 bin dolarımızı aldılar. Ben onları tanıyabileceğim, polise gidip şikayet edeceğim diye bizi bırakmadılar. Bizi öldüreceklerdi. Bizi kaçıranların ne şerefleri ne de insaniyetleri var. Paralarımızı aldınız, çocuklarımdan ne istediniz.''



