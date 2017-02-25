Kadıköy İkinci El Eşya Alan Yerler

Kadıköy ikinci el eşya alanlar bu bölgede ikinci el eşya işinin en güvenilir adresinin şubemiz olduğunu bilmeliler. Eskiyen ya da artık kullanmadığınız eşyalarınız kapınızdan tecrübeli personelimiz tarafından alınarak, ücretinizde yine kapıda peşin olarak verilir.

İkinci el eşyaların alım ve satımında müşterilerin yaşadığı en büyük problem güvensizlik ve eşyaların gerçek değerinin altında alınıp, satışta yüksek fiyat uygulamasıdır. Ancak şubemiz öncelikli olarak müşteri memnuniyetini gözetir. Bu sebeple de Kadıköy ikinci el eşya alan yerler olarak uygun fiyatlarla kaliteli satış anlayışıyla hizmet etmektedir.

Şubeye getirilen eski eşyanın karşılığında dilerseniz ihtiyacınız olan başka bir eşya ile de takas edebilir ve bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Eğer eskiyen ve kullanmadığınız eşyalarınız varsa vakit kaybetmeden şubeye başvurabilirsiniz. Kadıköy kinci el eşya alanlar başlığı altında hizmet veren firmamızın hizmet kalitesini görebilir ve fırsatlarımızdan yararlanabilirsiniz.











