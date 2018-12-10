Kadın cinayetinde şok iddia: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Bursa'da, otomobilde tartıştığı eşi Emine Keskin'i (37) elleriyle boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Keskin'in (38) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bilirkişi raporu okunurken, görüşü sorulan sanık avukatı Mehmet Tüzün, "Maktul tarafından müvekkilime tuzak kurulmuştur. Oğluna cinsel istismarda bulunması için müvekkilime, cinsel gücü artırıcı ilaçlar vermiş; ancak müvekkilim, bu tuzağa düşmemiştir. Ses kaydında '250'lik ve 100'lük verdim' beyanı bulunmaktadır" dedi

Kadın cinayetinde şok iddia: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:36

Olay, geçen yılın Mayıs ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gezmeye çıkan fabrika işçisi Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin arasında tartışma çıktı. Ahmet Keskin, tartışma sırasında, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini boğazını sıkarak, öldürdü. Gözaltına alınan Ahmet Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşini kasten öldürmek' suçundan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet Keskin'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Keskin ve avukatı, müşteki Eda Keskin ve avukatı, diğer müştekilerin avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Duruşmada, bilirkişi raporu okundu. Rapora ilişkin görüşü sorulan sanık avukatı Mehmet Tüzün, "Maktul tarafından müvekkilime tuzak kurulmuştur. Oğluna cinsel istismarda bulunması için müvekkilime, cinsel gücü artırıcı ilaçlar vermiş; ancak müvekkilim, bu tuzağa düşmemiştir. Ses kaydında '250'lik ve 100'lük verdim' beyanı bulunmaktadır. Eğer maktul çocuğunu korumuş olsaydı müvekkilime ilaç vermemesi gerekirdi. Halbuki çocuğuna cinsel istismarda bulunması için sürekli ilaç verdiği anlaşılıyor" dedi.

Tutuklu sanık Ahmet Keskin ise avukatının savunmasına katıldığını, kendisinin de ses kayıtlarına ilişkin yazılı savunma hazırlayacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Keskin'in tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumu'ndan engelli çocuğun istismara uğrayıp uğramadığına ilişkin rapor alınmasına ve rapor sonuçlarının beklenmesine karar verip, duruşmayı şubata erteledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #cinayet #kadın cinayet
Önceki Haber
Bakan Selçuk'tan Altınordu'ya ziyaret
Sonraki Haber
Cinnet getiren baba dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.