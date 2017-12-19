Kadın sürücü adayları çarpıştı, eğitmen yaralandı

KÜTAHYA'da sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına giren iki kadın sürücü adayının kullandığı otomobiller çarpıştı, kazada sınav gözetmeni bir kişi yaralandı

Kadın sürücü adayları çarpıştı, eğitmen yaralandı
Kaza Kütahya-Tavşanlı karayolu 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına giren Şeyma Koç'un kullandığı 43 DP 712 otomobil ile aynı şekilde direksiyon sınavına giren Gamze Karaaslan yönetimindeki 43 DD 324 plakalı otomobil, sollama yaparken birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobiller refüje çıktı. 43 DD 324 plakalı otomobil refüjdeki elektrik direğine, 43 DP 712 plakalı otomobil de ağaca çarparak durdu.

Kazada otomobildeki sınav gözlemcilerinden bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan araçlar çekici ile kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


 

Kaynak: DHA
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