Kadın teröristler örgütteki cinsel istismarı anlattı

Terör örgütü PKK'nın içindeki cinsel istismar olayları, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin bu yıl çeşitli tarihlerde verdikleri ifadelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK, örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürüyor.

Özellikle ergenlerin, ergenlikten kaynaklanan psikolojik özellikleri ve arayışları bu noktada adeta örgüt tarafından karşılanır gibi gösteriliyor.

PKK/KCK, sadece toplumsal değerleri yok eden değil, kadın ve kadın kimliğini alçaltan ve tüketen yoz bir yapı olarak ortaya çıkıyor.

PKK/KCK'nın, sözde iddia ettiği etik ve ahlaka ulaşma gayesinden ne kadar uzak olduğunu ve var olan düzen yerine sözde vadettiği kendi ahlak düzenini, sapkın bir zihniyetin temeli üstüne kurmaya çalıştığı da görülüyor.

Yaşadıklarından sonra PKK/KCK'dan kaçmaya karar verdiler

PKK/KCK'nın içindeki "cinsel istismar olayları", yakalanan veya terör örgütünden kaçan kadın teröristlerin ifadelerine yansıyor.

Teröristlerden A.L, adli makamlara verdiği ifadesinde, nöbet tuttuğu sırada yanında bulunan erkek teröristin fiziki ve sözlü tacizine uğradığını, bu kişinin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.

Bu tür olayları sadece kendisinin yaşamadığını, benzerlerine şahit de olduğunu ifade eden A.L, bu nedenle PKK/KCK'dan kaçmaya karar verdiğini söyledi.

Teröristlerden B.B de verdiği ifadede, "Zap Küçük Cilo bölgesine yakın bir noktada bulunan gençlik taburunda, 9-14 yaşlarındaki 30'a yakın kız ve erkek çocuk bulunuyordu. Bazı kız çocuklarının hamile kaldığını ve bölgeye en yakın hastanede hamileliklerinin sonlandırıldığına dair sürekli duyum alıyorduk." diye konuştu.

Teröristlerden M.T, sözde "üst düzey" teröristlerin, emri altında bulunan kadın örgüt mensuplarına tecavüz ve cinsel saldırılarda bulunduğunu, bu kişilerin konumları nedeniyle olayların üstünün kapatıldığını anlattı.

"Bir kadın için Kandil demek tecavüz demektir"

Teröristlerden K.A ise ifadesinde, şunları kaydetti:

"Örgüt içinde sözde komutan düzeyindeki kişiler, örgütteki kadın teröristlere cinsel istismarda bulunuyor. Bunu engelleyecek bir güç orada yok. Erkekler gücünün yettiği kadınları cinsel istismar uyguluyor. Bu konuda mağdur olduğunu bildiğim çok kadın var. Bu kadınlar örgütün çirkin yüzünü görüp en sonunda PKK'dan kaçtılar."

Teröristlerden Y.S de ifadesinde, "Bir kadın için Kandil demek tecavüz demektir. Kandil'de kadın, isteyenin dilediğince kullandığı bir metadır. Sözde yönetici kadronun cinsel sapkınlığı kadınla da sınırlı değil. Suriye'den kaçırılıp getirilen oyun çağındaki çocuklara bile tecavüz ediyorlar." dedi.