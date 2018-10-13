Kadın teröristten kan donduran ifade

Teslim olan PKK'lı kadın teröristin verdiği ifade kan dondurdu. Kadın terörist tecavüze uğradığını ve çocuğuna da satılmak üzere el konulduğunu söyledi

Kadın teröristten kan donduran ifade
13 Ekim 2018 Cumartesi 09:13

Güvenlik güçlerine 24 Eylül 2018 tarihinde teslim olan PKK'lı kadın terörist ifadesinde; Suriye’de terör örgütü tarafından kullanılan hastanede E.A. ismindeki teröristin kendisine tecavüz ettiğini, doğum yaptığını, örgütün doğan çocuğa da Avrupa’da satmak üzere el koyduğunu anlattı.

Kadın terörist, kendi çocuğuyla beraber birçok çocuğun da Avrupa’da satıldığını söyledi. PKK'lı kadın terörist, olay sonrası, örgütün moral olsun diye kendisini üst düzey bir kadın teröristin yanına görevlendirmek istediğini, ancak örgütün iç yüzünü gördüğü için bunu reddettiğini ve kaçarak teslim olduğunu da ifadesine ekledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #kadın terörist #terör tecavüz
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