Kadına inanılmaz işkence! Dışkı yedirmeye çalıştı bir de videosunu çekti!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde çekildiği iddia edilen ve eşine şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan caninin görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde çekildiği iddia edilen ve eşine şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan cani kocanın görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu iğrençliği yapan kocanın gözaltına alındığı öğrenildi.



Görüntülerde Kürtçe konuşan adam, eşi olduğu iddia edilen kadına zorla çocuk bezi üzerindeki dışkıyı yedirmeye çalışırken görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan görüntüler, #AğrıdaAdaletİstiyoruz hastag'ıyla TT oldu.



KOCA GÖZALTINA ALINDI

Ağrı Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat ile bugün eşine şiddet uygulayıp zorla dışkı yedirirken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan o koca gözaltına alındı. Şüpheli koca Emniyet'te ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edilecek.Adalet Bakanlığı kaynakları, "Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat ile koca gözaltına alındı. Emniyet'te ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edilecek" ifadesini kullandı.