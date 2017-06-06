Kadının heykeline bile tahammülleri yok!

Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde, kentin yöresel türküsü olan ‘Tabya başında 3 kız yan yana’ türküsünden esinlenilerek yapılıp açık havada sergilenen, daha önce de 2 kez tahrip edilen 3 kadın heykelinın bu kez ayakları kırıldı

Altınordu İlçesi'nde Taşbaşı Mahallesi'nde seyir terası konumundaki açık alana 11 yıl önce kaide yapılıp buraya, kentin yöresel türküsü 'Tabya başında 3 kız yan yana' türküsünden esinlenerek 3 kadın heykeli yerleştirildi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin de büyük ilgisini çeken kadın heykeller, 6 ay önce, başı gövdesinden ayrılarak tahrip edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılan heykeller tekrar aynı yere yerleştirildi. Daha önce 2 kez tahrip edilen heykellerin bu kez ayakları kırılarak zarar verildi. Belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan heykeller onarılmaya götürüldü. Heykellerin zarar görmemesi için caydırıcı amaçla koyulan güvenlik kamerasının da tahrip edildiği ve çalışmadığı belirtildi.







KADIN HEYKELLERİNİN YERİNİ DEĞİŞMİŞTİ

Daha önce dönemin Ordu Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'na katılan 8 heykeltraş tarafından yapılan 12 heykel, kentin merkezinde cadde ve parklarda sergileniyordu. Kadın heykeller sprey boyalarla tahrip edilince temizlenip tekrar bulundukları kaidelere yerleştirilmişti.12 heykelden kadın olan 5'i parklardan alınarak, Taşbaşı Kültür Merkezi bahçesine yerleştirildi. Kadın heykellerinin yerinin değiştirilmesiyle tepki toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz, “Bu heykelerden 5 tanesinin toplumun genel algısı, örfümüz, adetimiz ve ahlaki duyarlılığımızı da dikkate almak suretiyle başka bir alana taşımayı planladık” açıklaması yapmıştı.