Kadınlar evde yemek yerken zemin çöktü: 3 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Selim Sultan Mahallesi Altıpınar Sokak'ta meydana geldi. Cesur Göçer'e ait tek katlı müstakil evin salonunda Esma Göçer (65), Selver Cesur (42) ve Rabia Cesur (38) yer sofrasında yemek yerken zemin çöktü. Betonla birlikte 3 kadın, bodrum kata düştü. Hafif yaralanan 3 kadının yardımına, gürültüyü duyan yakınları koşup, yardım çağırdı.Kaynak: DHA
Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, zemin katta mahsur kalan kadınları, kurtardı. Kadınlar, ambulanslarla Meram Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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