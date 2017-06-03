Kadınlar tuvaletine kamera yerleştirirken kendisini de çekti!

Tuzla'da 2013 yılında çalıştığı iş yerinin idare bölümündeki kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren İ.K., kamerayı yerleştirirken kendisini de çekti. İ.K.'nın kamerayı yerleştirirken yüzünün göründüğü görüntü, aleyhine açılan davanın dosyasına girdi

Tuzla'da 2013 yılında çalıştığı iş yerinin idare bölümündeki kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren İ.K., kamerayı yerleştirirken yüzünün göründüğü görüntüyü çekti. Bu görüntü 2015 yılında aynı iş yerinde çalışan arkadaşı M.A.'nın eline geçti, M.A.'da bu görüntüyü 2016 yılında işyerindeki diğer erkek çalışanlarla paylaşınca olay ortaya çıktı.



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