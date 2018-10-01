Kadınlarda Saç Ekimi ve Fiyatı Hakkında Bilgiler

Tüm herkese merhaba diyerek başlıyorum. Erkeklerde saç ekimi çok revaçta ve yaygın peki kadınlarda saç ekimi olur mu diye sorarsanız bunun cevabı evettir.

Kadınlarda Saç Ekimi ve Fiyatı Hakkında Bilgiler
01 Ekim 2018 Pazartesi 14:13
Tüm herkese merhaba diyerek başlıyorum. Erkeklerde saç ekimi çok revaçta ve yaygın peki kadınlarda saç ekimi olur mu  diye sorarsanız bunun cevabı evettir. Genellikle saç dökülmesini sorununu erkekler yaşamaktadır ama bayanlar içinde bu durum az olmakla beraber vardır. Erkekler saç dökülmesi kabullenirken beyanlarda bu durum kabullenilmiyor. Çünkü bayanlarda saçlar uzun ve gösterişli algısı oluşmuştur.  İşte erkek tipi saç dökülme sorunu yaşayan bayanlarda ekim işlemi kaçınılmazdır. Piyasadaki diğer işlemlerle saçlarını tekrar kazanmaları mümkün değildir. Kadınlarda saç ekimi fiyatları da oldukça ekonomiktir. Birçok kişinin bütçesini sarsmadan bu işlem yapılabilir. Kesinlikle güzel bir görünüm elde etmek istiyorsanız bu yöntemi araştırın deriz. Kadınlarda saç ekimi yaptıranlar neler anlatıyor hepsini yazımızın devamında bulacaksınız. İşte tüm detaylar ve bilmek istedikleriniz.  

Bayanlarda Saç Dökülmesinin Başlıca Sebepleri

  İlk önce sorun neden kaynaklanıyor buna bakıp bu sorun için çözümün nasıl olması gerektiğini ifade edeceğiz. İşte nedenleri;
  • Mevsimler değişiklikler ve etkileri
  • Tiroid hastalıkları
  • Kanser tedavisi ve kemoterapi etkisi
  • Cilt hastalıkları
  • Hamilelik, doğum ve emzirme döneminden kaynaklanan durumlar
  • Aşırı stres
  • Bazı ilaçların etkisi
  • Aşırı vitaminsizlik ve dengesiz beslenme
  • Saç boyama ve düzleştirme gibi uygulamaların yoğun olması
  • Saçın yangın gibi durumlarda yanması(bu etkide saç ekimi yapılmalı)
  • Genetik etkiler ( bu etkide saç ekimi yapılmalı)
Yukarıda birçok sebep sunduk genetik etkiler dışındaki nedenlerde dökülmeye neden olan durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Bunun yanında ilaç tedavisi, mezoterapi, vitamin takviyesi, minoxidil uygulaması yapılarak dökülme durdurulmalı ve saçın çıkması sağlanmalıdır. Genetik faktörlerden kaynaklanmayan saç dökülmelerinde ilaç tedavisi işe yarayacak ve sorun ortadan kalkacaktır. Yalnız ilaç ve diğer tedavileri çok yoğun uyguladığınızda bir değişiklik olmuyor ise erkek tipi saç dökülmesi yaşıyorsunuz demektir bu durumda saç ekiminden başka şekilde saçlarınızı geri kazanamazsınız. Erkek tipi saç dökülmesinin olmadığı durumlarda ekim önerilmez ve yapılması da son derece yanlıştır. Çünkü diğer sebeplerden kaynaklanan saçsızlık sorunu zamanla ortadan kalacaktır. Ayrıca yangın gibi nedenlerden dolayı saç kökleri zarar görmüşse bu durumda da saçların ekilmesi şarttır.  

Bayanlardaki Saç Dökülmesinin Nedenine Nasıl Karar Verilmelidir?

  Saçta kelleşme var ise bunun neden kaynaklandığı araştırılmalı ve ilaç tedavisine başlanmalıdır. Şayet ilaçla sonuç alamadıysanız kan testleri yapılmalı. mezoterapi ve minoxil gibi uygulamalar sonucunda dökülme devam ediyorsa ya da dökülmenin olduğu bölgede saçlar çıkmıyorsa doktorunuz sizde erkek tipi saç dökülme teşhisini koyacaktır. Yani bayanlarda dökülen saç telleri ilaç ve diğer tedavilerle ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında tekrar eski görünümü rahatlıkla alır almıyorsa genetik faktör etkilidir. Çok aşırı yaşlılık durumunun hariç olduğunun altını çizelim. Bu durumda yapmanız gereken saçları ektirmektir.  

Kadınlarda Saç Ekimi Yapılabilir Mi?

  Toplumda çoğu kişide erkekler yapılır anlayışı olsa da bu durum son derece yanlıştır. Kadınlarda yaptırabilir önemli olan neden kaynaklandığının belirlenip çözümün saç ekimi olması önemlidir. Bu saç kazanma yönteminden erkeklerde olduğu kadar bayanlarda da çok iyi sonuçlar alınmaktadır. hatta bayanlarda başarı yüzdesi erkeklere oranla çok daha yüksektir.   Haberin Devamı İçin Tıklayınız>>>  
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