Kadınların şiddet isyanına, polis müdahalesi!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar meydanlara çıktı. İstanbul'da yapılan eylemde polis kadınların yürüyüşünü engelledi

İstanbul'da yürüyüşleri engellenen kadınların, İstiklal Caddesi'nin birçok sokağında basın metnini okumasının ardından polis Mis Sokak'ı kapattı. Büyükparmakkapı Sokak'ta toplanan kadınlara da polisin gazlı saldırıda bulunduğu öğrenildi. Polis barikatını aşan bir grup kadın, İstiklal Caddesi üzerinde basın açıklaması yaptı. "Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun" sloganı atan kadınlar, "İyi hal indirimi cinayete teşviktir", “İtaat etmiyoruz” ve “Aile değil kadınız” dövizleri taşıdı.