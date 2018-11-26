Kadınların şiddet isyanına, polis müdahalesi!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar meydanlara çıktı. İstanbul'da yapılan eylemde polis kadınların yürüyüşünü engelledi

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:16

İstanbul'da yürüyüşleri engellenen kadınların, İstiklal Caddesi'nin birçok sokağında basın metnini okumasının ardından polis Mis Sokak'ı kapattı. Büyükparmakkapı Sokak'ta toplanan kadınlara da polisin gazlı saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Polis barikatını aşan bir grup kadın, İstiklal Caddesi üzerinde basın açıklaması yaptı. "Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun" sloganı atan kadınlar, "İyi hal indirimi cinayete teşviktir", “İtaat etmiyoruz” ve “Aile değil kadınız” dövizleri taşıdı.

Etiketler; #kadın #kadın şiddet #eylem
Önceki Haber
'Dur' ihtarına uymadı, polislere çarptı: 1 şehit
Sonraki Haber
İzmir'de terör operasyonu: Gözaltılar var
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.