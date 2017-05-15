Kadınların Vazgeçilmezi Gümüş Takı

Kadınlar için takı vazgeçilmez bir aksesuar ve çoğu zaman seçtiğimiz tercihler ile kişiliği sembolize eder

Kadınlar için takı vazgeçilmez bir aksesuar ve çoğu zaman seçtiğimiz tercihler ile kişiliği sembolize eder. Gümüş takı aksesuarlar arasında en dayanıklı ve en uzun ömürlü yapısı ile kadınların her daim tercihleri arasında vazgeçilmez bir parça olduğu bir gerçek. Gümüş takı rengi sebebiyle kadınlar için kolay takılabilen ve bir çok modeli ile birlikte günlük kullanıma uygunluğu sayesinde günümüzün en trend takıları arasında yerini korumakta.

Gümüş takı tasarım açısından bir çok farklı modelleri ve üzerinde kullanılan değerli taşları ile insanların gümüşe olan ilgisini daha çok arttırdı. Bu ilgiye karşılık olarak gümüş takı markaları bugün gümüş takılar ve fiyatları her insanın alabileceği bir bütçeye uygunluğu ile üretmekte. Gümüş takı satın alırken dikkat etmeniz gereken notlarından bir tanesi ayarıdır. Sıklıkla 925 ayar gümüş kullanılır fakat nadiren farklı ayarlar da kullanılabilir. Bu şekilde gümüş takınızın ayarına ve işçiliğine göre fiyatının değişeceğini unutmayın.

Gümüş takı bakımı için dikkat emeniz gerekenler çok basit. Gümüş takınızı kullandıktan sonra kuru, serin ve güneşten uzak bir noktada saklamanız gerekir. Bu sayede gümüş takınız oksitlenmemiş olur. Gümüş takılarınızın hepsini bir kutu da muhafaza etmeye kalkmayın ki gümüş takılarınız birbirine değerek zedelenmesin. Bunun için yapmanız gereken ise her gümüş takınızı bir beze sararak saklarsanız gümüş takınız için daha doğru olacaktır. Gümüş takılarınızı parfüm ve aseton gibi kimyasal maddeler içeren ürünler ile buluşturmamaya dikkat edin çünkü bu yüzden gümüş takılarınız kararıp renklerinin solmasına neden olur.

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