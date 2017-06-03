Kadir Demirel cinayetini kızı anlattı

Yeni Akit Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, geçtiğimiz günlerde damadı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Demirel'in kızı olayın nasıl meydana geldiğini anlattı

Yeni Akit Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in damadı tarafından öldürülmesi olayını kızı Esma K., anlattı.



İstanbul Başakşehir'de yaşayan Esma K., ve eşi sık sık kavga etmesi üzerine Esma K., babasından yardım istedi. Kızının evine giden Demirel, damadının saldırısına uğradı ve bıçaklanarak öldürüldü.



Damadı Cemil K., ise olay sonrası kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Cemil K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



Esma K. gözlerini açtı

Olayda ağır yaralanan Esma K. da gözlerini açtı. Yoğun bakımda tedavi gören Esma K.'nın kendine gelir gelmez babasını sorduğu öğrenildi. Polise olayla ilgili ilk ifadesini veren Esma K., eşinin kendisini yine dövmesinden korktuğunu bu yüzden babasından yardım istediğini söyledi. Babasının eve gelmesiyle tartışmanın yaşandığını belirten Esma K., bunun üzerine eşinin bıçakla saldırdığını anlattı. Eşinin nereye kaçmış olabileceği konusunda bir fikrinin olmadığını da belirten Esma K., eşi Cemil K.'nin para kazandıktan sonra değiştiğini söyledi.Esma K.'nın hastanede tedavisi devam ederken, polis de Cemil K.'yı yakalamak için soruşturmayı derinleştirdi. (Habertürk)