Kadroya girmek isteyen taşeron işçileri iki sınav bekliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınacağını söylemesi taşeron işçilerinde büyük sevince neden oldu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun yaptığı açıklamaya göre ancak sınavda başarılı olan işçiler kadrolu olmayı hak edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada taşeron işçilerine müjde vermiş ve kadroya alınacaklarını söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptı. Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada kadrolu olmak isteyen taşeron işçinin yazılı ve sözlü sınavdan geçtikten sonra 10 üzerinde 6 alması şartı ile kadroya alınacağını duyurdu.



Sınav yapılmasının kamuda kadrolu işçilerin alımında bir prosedür olduğunu belirten Sarıeroğlu, sınavın da zor bir sınav olmayacağını, işle alakalı basit soruların olacağını iddia etti.



Kadroya alınacak personel ile ilgili güvenlik soruşturması yapılacağını da belirten Sarıeroğlu, 15 Temmuz sonrası KHK düzenlemesi ile böyle bir zorunluluk geldiğini bunun da rutin bir protedür olduğunu söyledi.



Kadroya alınan taşeron işçinin mevcut maaşı ile kadroya gireceğini açıklayan Bakan, aynı zamanda onlara 52 günlük bir ilave tediye ücreti olacağını da ifade etti.



Önce yazılı sonra sözlü sınav

Mevzuata göre kamuya alınacak işçiye sınav kurulunca yazılı bir sınav uygulanıyor. Sınavda Atatürk İlke ve İnkılapları, yurttaşlık bilgisi, tarih, coğrafya, türkçe, matematik gibi konulardan sorular soruluyor. Sınavda 10 üzerinde 6 alan ise sözlü sınava girmeye hak kazanıyor. Kamu işçisi olmak için sözlü sınavdan da en az 6 puan almak şart.