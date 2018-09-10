'Kafam güzel olsun' dedi, hayatını kaybetti

Antalya'da, arkadaşının evinde çakmak gazı koklarken, fenalaşan Mert T.'nin (17) kalbi durdu. Arkadaşının uzun süre kalp masajı yaptığı Mert T., yaşamını yitirdi

Olay, saat 04.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mert T., İsmetpaşa Caddesi üzerindeki binada oturan arkadaşı M.G.'nin (17) evine geldi. Yanında 5 çakmak da getiren Mert T., iddiaya göre, "Kafam güzel olsun" diyerek, çakmak gazlarını koklamaya başladı. Bir süre sonra fenalaşan Mert T.'nin kalbi durdu. M.G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedikten sonra yere yığılan arkadaşına kalp masajı yapmaya başladı. Kısa sürede eve gelen sağlık görevlileri, Mert T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerden sonra Mert T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. İnceleme başlatan polis, olay sırasında evde yalnız olan M.G.'yi ifade işlemleri için emniyete götürdü.