Kağıt toplayıcılarına 4 yıl sonra 5 kuruş zam

Dövizin artması 4 yıl sonra kağıt toplayanların işine yaradı. Döviz ile kağıda gelen zam kağıt toplayıcıların 4 yıldır kilo başına 30 kuruş aldığı paraya 5 kuruş zam olarak yansıdı. Özellikle kağıt toplayarak geçimini sağlayan Suriyeli mültecilerin az da olsa yüzü güldü

Süleyman Gülen- Dövizin artmasıyla kağıda gelen zam kağıt toplayıcılarının işine yaradı. 4 yıldır topladıkları kağıdın kilo başına 30 kuruş alan kağıt toplayıcılar bu haftadan itibaren 35 kuruş almaya başladı. Evlerine daha fazla para götürmeye başlayan Suriyeli mülteciler durumdan memnun.

"Yüzümüz güldü"

4 yıl önce Suriye'den mülteci olarak İzmir'e gelen ve kağıt toplayıcılığı yapan İsa Ahmed (23), 4 yıl sonra gelen bu 5 kuruşluk zam ile az da olsa yüzlerinin güldüğünü söyledi. Ahmed "Alsancak'ta amcaoğullarımla birlikte 4 yıldan beri kağıt toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Her sabah 4'te kalkarak kağıt toplamaya başlıyoruz, amcaoğullarımla İzmir'in sokaklarına dağılıyoruz. Hava koşulları bizi çok zorluyor. 4 yıl önce geldiğimden beri topladığımız kağıdın kilosu 30 kuruştu. Bu hafta 35 kuruş oldu ve az da olsa eve fazladan para götürmeye başladık. Ortalama bin lira kazanırken şimdi bin 100 lira kazanmaya başladık" diye konuştu.