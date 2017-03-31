Kahraman şehit Halisdemir'in annesi hayatını kaybetti

Kahraman şehit Halisdemir'in annesi hayatını kaybetti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra kendisi de şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti.


15 Temmuz darbe girişimi gecesi Astsubay Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit olmuş ve gösterdiği kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini de değiştirmişti.

Halisdemir'in bu kez de annesinden acı haber geldi. Şehidin annesi Fadimeana Halisdemir, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Ambulansla hemen oğlunun adını taşıyan Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne Halisdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fadimeana Halisdemir'in kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, anne Halisdemir'in hastaneye geldiğinde kalbinin durmuş olduğunu, 1 saatten fazla kalp masajının yapıldığını ancak annenin kurtarılamadığını açıkladı.


 

Kaynak: DHA
Etiketler; #ömer halisdemir #semih terzi #halisdemir anne
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