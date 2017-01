Kahraman şehit Sekin ile ilgili acı tesadüf!

İzmir'de şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in, oğlunun doğum gününde toprağa verildiği öğrenildi

İzmir'deki Bayraklı Adliyesi'ne yönelik saldırıda gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda kişinin ölmesini engelleyen ancak kendisi şehit olan Fethi Sekin'in oğlunun doğum gününde toprağa verildiği öğrenildi.



Elazığlı olan şehit polis Sekin'in kardeşi Ahmet Sekin ve dayısı Hikmet Kürüm, kahraman polis Sekin'in anlattı.



Kardeş Sekin, şehit ağabeyi için şunları söyledi: ''Çocukluğundan beri mangal gibi yüreği vardı, delikanlılığı vardı. Hiçbir şeyden korkmazdı, herkesten önce atılırdı. Her şekilde bizleri korumaya çalışırdı. Aynı şekilde bunu İzmir'deki terör saldırısı esnasında vatanı ve milleti için yaptı.''



Sekin'i tanıyan herkesin onu çok sevdiğini anlatan kardeşi, bunu sürekli duyduklarını belirtti.



Ağabeyinin görevine sadık ve aldığı maaşı hak etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan kardeş Sekin, şunları söyledi: ''Sanırım 2013 yılında İzmir'de freni patlayan bir kamyon vardı. Ona eskortluk yapıp şehir dışına kadar çıkardığını biliyorum, olası trafik kazasını önlemiş, bu sayede insanların hayatını kurtarmıştı. Bingöl'de görev yaparken de gecesi gündüzü aynıydı zaten. Geceleri pusuya çıkarlardı, gündüzleri de aynı şekilde asayişi tesis ederlerdi. Gecesini gündüzüne katmış, her an vatanı için canını feda edebilecek karakterde bir insandı ve aynı şekilde vatan için canını verdi.''





OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜYMÜŞ



Ağabeyinin oğlu 12 yaşındaki Burak Tolunay'ın ağabeyinin toprağa verildiği gün doğum günü olduğunu aktaran Sekin, "Şimdi öyle kötü bir durumda ki babasını doğum gününde toprağa verdik, ruhu şad olsun." şeklinde konuştu.



SON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI



Sekin'in dayısı dayısı Hikmet Kürüm de yeğeni ile şehit olmadan önceki son görüşmesini anlattı. Yeğeni ile son zamanlardaki terör saldırıları ile ilgili konuştuklarını belirten Kürüm, yeğeninin kendisine şunları söylediğini belirtti: "Dayı fırsat elime geçerse ben (teröristlerin) hiç gözünün yaşına bakmam, sıkarım, vururum. Öleceğimi dahi bilsem vatanım ve milletim için yaparım."



Dayı Kürüm sözlerine şöyle devam etti: ''Kürt-Türk ayrımı yok. Ben 7 yaşından sonra Türkçe'yi öğrendim ama biz Türk kökenliyiz, Orta Asya'dan gelmeyiz. Kökenimizle ve Türklüğümüz ile daima onur duymuşuzdur. Ülkemizi parçalamak isteyen dış mihraklar, bu Kürtlük davasını öne sürmüşlerdir. Bu ülkede Kürt-Türk ayrımı yoktur. Kürtlerin çoğunluğu bunu çok iyi biliyor, bizler de biliyoruz.''