Kahvede çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da bir kahvede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi

Kahvede çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
15 Eylül 2018 Cumartesi 16:39

Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesindeki bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Savar ve akrabası İrfan Savar, geçmişte uyuşturucu satışı yüzünden aralarında husumet bulunan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir'e kahvede otururken tabancayla ateş açtı. Akraba olan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir'in de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Büyük panik yaşanan kahvede yaşanan çatışmada Sedat Aydemir, Firari Aydemir ile İrfan Savar ve Ramazan Savar ağır yaralandı. Polis, olayın daha fazla büyümemesi için bölgeye zırhlı araçlarla birlikte özel hareket polisi sevk etti.

Adana'daki farklı hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan Firari Aydemir ile İrfan Savar yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise tedaiye alındı. Aydemir'in hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #çatışma #ölüm #kahve silahlı çatışma
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