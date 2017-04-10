Kahvehanede silahlı propaganda!

Kahvehanede silahlı propaganda!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Okmeydanı'nda bulunan bir kahvehane de siyasi propaganda yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.


Olay, Okmeydanı Mektep sokakta bulunan bir kahvehanede bu akşam saatlerinde meydana geldi. Kahvehaneye elleri tabancalı, yüzleri maskeli olarak giren 3 kişi siyasi propaganda yaptıktan sonra ayrıldı. Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine TEM ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler U.G., E.Y. ve S.A.'nın kimliğini belirleyerek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
 

DHKP-C'DEN KAYITLARI VAR

Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 kişinin terör örgütü DHKP-C'den kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
Etiketler; #okmeydanı #terör #kahve basma
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