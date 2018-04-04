Kaldırımlarda çalışanlara sokakta "bakım" hizmeti

Adana'da bir güzellik merkezi tarafından, mesleklerini kentin kaldırımlarında yürütenler tezgahları başında ücretsiz tıraş edilerek cilt bakımları yapılıyor

Merkezde bu iş için görevlendirilen personel, tıraş ve bakım malzemelerini hazırladıktan sonra araca atlayıp ayakkabı boyacısı ve seyyar satıcı gibi mesleklerini kaldırımlarda icra edenlerin yoğun bulunduğu bölgelere gidiyor.



Ekmek paralarını kaldırımlarda çıkaranlara, ücretsiz tıraş hizmeti verdiklerini anlatan görevliler, talep olması halinde hemen iş başına geçiyor. Merkezin personeli bu hizmet sonrası aldıkları teşekkür ile mutlu oluyor.



İşletmeci İbrahim Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır bu mesleği icra ettiğini, 5 yıldır kendi salonunu işlettiğini söyledi.



Farklı bir proje ortaya koymak istediğini ifade eden Şentürk, bu kapsamda özellikle kaldırım esnafının bakımlı görünmesini sağlamak adına "Sokakta adam var" projesini uygulamaya koyduğunu belirtti.



İş yeri çalışanlarından görevlendirilenlerin, kaldırımda çalışan esnafı tıraş ettiğini dile getiren Şentürk, "Bize erişemeyenlere ulaşmak istiyoruz. Sadece kaldırım esnafına, kağıt toplayıcısı, ayakkabı boyacıları, eskiciler gibi kaldırımda mesleklerini icra eden esnaf arkadaşlarımıza verdiğimiz bir hizmet. Onların güzelleşmeleri, temiz ve bakımlı olmaları adına yapmış olduğumuz bir proje." dedi.



Rutin zamanlarda genellikle hafta sonları şehrin kalabalık kısımlarında bu faliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Şentürk, şimdilik üç personelle bu hizmeti verdiklerini ancak bu sayıyı artırmak istediklerini kaydetti.



İş yeri çalışanı Ayşe Nur Bozer de patronu konuyu ilk açtığında önce garipsediğini ancak işin sosyal yönü olduğunu görünce daha fazla benimsediğini kaydetti.



Bozer, "Gelip tıraş etmeye başladığımda çok güzel tepkiler aldık. Bir de kadın olarak erkek kuaförlüğü yaptığım için epey ilgi gördüm. Bir nevi mesleğe daha çok sarılmama neden oldular. Bizim bu hizmetten ve tekrar tekrar gelmemizden gayet memnunlar." dedi.



Adana sokaklarında ayakkabı boyacılığı yapan ve proje kapsamında saç, sakal tıraşı ve yüz bakımı yapılan Ahmet Yılmaz, uygulamadan çok memnun kaldıklarını vurgulayarak, "Ekibin sokak esnafına yönelik tıraş ve cilt bakımı çalışmalarına devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.















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