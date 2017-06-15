Kalekapısı bombacısına 112 yıl daha hapis cezası

ANTALYA'da 11 yıl önce Belediye İşhanı önüne park edilen bomba yüklü motosikletin patlatılmasıyla ilgili ikinci kez yargılanan İbrahim Yağız, ilk yargılamada yeralmayan 8 kişiyi yaralamaktan 112 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyan Yağız, mahkeme heyetine 'faşistler' diyerek tepki gösterdi

Antalya'da 28 Ağustos 2006 tarihinde Belediye İşhanı önüne park edilen bomba yüklü motosikletin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu İmran Arık, emekli polis memuru Bakil Aykut ve İlter Avşar yaşamını yitirirken, 14'ü yabancı turist, 87 kişi yaralandı. Olay yerinin 200 metre uzağındaki işyerlerinin camlarının kırılmasına neden olan patlamayı PKK'nın şehir yapılanması TAK üstlendi.



Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2011 yılında yakalanan İbrahim Yağız, yargılandığı özel yetkili İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplam 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Ayrıca Yağız'ın, patlayıcı madde bulundurmak ve 52 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 753 yıl 8 ay hapsine karar verildi.



8 KİŞİNİN YARALANMASINDAN AYRICA YARGILANDI



Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından dosyayı inceleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda Mustafa Yılmaz, Özcan Arslan, Yasin Yazıcı, Gülsüm Ölmez, Şafak Güven, Halis Oben Darıcı, Ekim Sarıbardak ve Deren İkizoğlu'nun yaralanmasına ilişkin suçlardan İbrahim Yağız'ın yargılanmadığını tespit etti. Bunun üzerine Yağız hakkında 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeni bir dava açıldı.



EKRANDAN SELAMLAŞTILAR



Davanın karar duruşmasına İbrahim Yağız, tutuklu bulunduğu İzmir'deki cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmayı İbrahim Yağız'ın iki çocuğunun yanı sıra çok sayıda yakını da izledi. Duruşma öncesi İbrahim Yağız ve duruşma salonundaki yakınları ekrandan birbirine el sallayarak selamlaştı.



İbrahim Yağız, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmasında, adil yargılama hakkının elinden alındığını iddia etti. Antalya'ya gelip savunmasını yapmak istediğini, bu konuda yazılı dilekçesinin de olduğunu ancak talebinin kabul edilmediğini ileri süren Yağız, işlemediği bir suçtan dolayı 7 yıldır cezaevinde olduğunu söyledi. Antalya'daki bombalama eyleminin faili olmadığı gibi bu konuda bilgisinin de olmadığını savunan Yağız, işlemediği suçtan dolayı İzmir'de dönemin özel yetkili mahkemesi tarafından en üst seviyeden 750 yıl hapisle cezalandırıldığını söyledi.



'DEVLETİN PANZERİNE DAHİ TAŞ ATMADIM' İDDİASI



İzmir'deki yargılamada 'ülke bütünlüğünü bozmaya çalışmak' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış ömürboyu hapse mahkum edildiğini hatırlatan Yağız, "Oysaki ben devletin panzerine bir taş bile atmış değilim" dedi. Yargıdaki FETÖ/PDY örgütlenmesinin kurbanı olduğunu, kendisini İzmir'de yargılayan hakim ve savcıların tamamının şu anda FETÖ'den tutuklu bulunduğunu ileri süren İbrahim Yağız, "Adil yargılanma hakkımın ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Mahkemenizden karar vermeden önce Anayasa Mahkemesi'nin kararının beklenmesini talep ediyorum. Bombalama eyleminin faili değilim. Bana iftira atıldı. Bu nedenle hapisteyim" diye konuştu.



KARARI DUYUNCA 'FAŞİSTLER' DİYE BAĞIRDI



Yargılama sonunda mahkeme İbrahim Yağız'ı, 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 112 yıl hapis cezasına mahkum etti.



Kararı duyan İbrahim Yağız, mahkeme heyetine, 'faşistler' diye bağırarak tepki gösterdi. Yağız'ın yakınları da karara tepki gösterdi.

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