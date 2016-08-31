"ERDOĞAN, PUTİN VE ALMANYA ŞANSÖLYESİ MERKEL İLE GÖRÜŞECEK"

"TÜRKİYE'NİN, PYD İLE ANLAŞMASI FALAN SÖZ KONUSU DEĞİL"



"DARBE GİRİŞİMİ BAŞARILI OLSAYDI AB NE YAPACAKTI?"

Haber Kaynağı: DHA

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Fırat Kalkanı Harekatı"na ilişkin Kalın, "Operasyonun öncelikli amacı sınır güvenliğimizin sağlanması ve buradaki terör unsurlarının bütünüyle temizlenmesidir. Zaman zaman özellikle Amerikalı yetkililerden, Türkiye ile PYD ve YPG terör örgütünü adeta aynı kefeye koyan onları eşitleyen açıklamalar duyuyoruz. Bunlar kabul edilemez. Bunu, Suriye Kürtlerine karşı yapılan bir harekat gibi, Kürtlerin kazanımlarını engellemeye yönelik bir operasyon gibi yansıtma girişimlerini şiddetle kınıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile bir sorunu yoktur. Türkiye'nin Türkiye'deki Kürtlerle, Irak'taki Kürtlerle, İran'daki Kürtlerle, dolayısıyla bölgedeki ve dünyadaki hiç bir Kürt vatandaşımızla ya da bölge insanı ile bir sorunu yoktur. Bizim bir PKK sorunumuz vardır, bizim bir terör örgütleri sorunumuz vardır. Terör sorunumuz var" diye konuştu.Çin'de yapılacak G20 Zirvesi'ne de değinen Kalın, "Cumhurbaşkanımızın yoğun ikili görüşme trafiği olacak. Bugün itibarıyla kesinleşmiş olanları sizinle paylaşmak istiyorum. Programlar devam ediyor, muhtemelen bu sayı bir hayli artacak. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile, Japonya Başbakanı ve AB başkanları ile görüşmeleri olacak, BM Genel Sekreterini kabul edecek. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Şansölyesi ve İtalyan Başbakanıyla da dörtlü toplantı planlanıyor. 15 Temmuz ve diğer konular görüşülecek" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, PYD ile anlaşmasının söz konusu olmadığını belirten Kalın, "PYD ile anlaşma falan söz konusu değil. PYD, PKK'nın Suriye uzantısı olarak bir terör örgütüdür. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu yapıyla, bu örgütle, bunun o koluyla bu koluyla herhangi bir ilişkisi, anlaşması, vesairesi söz konusu değildir. Hedeflerimiz başından beri çok net" dedi.Avrupa Birliği'nin Dijital Ekonomi ve Dijital Toplum'dan sorumlu Komiseri Günther Oettinger'in, "Türkiye'nin AB üyeliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasının konusu" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Kalın, "Bilemiyorum cevabı hak eden ciddiyette bir açıklama mı? Türkiye'nin AB üyeliği stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. Darbe girişiminde nasıl tavır aldılar. Bunu düşünsünler. Bu tür spekülasyonlar fayda sağlamaz. Türkiye'nin, bölgenin güvenliğini sağlayacak kilit ülke olduğunu onların da artık anlaması gerekiyor. Darbe girişimi başaralı olsaydı AB ne yapacaktı? Bırakın Erdoğan'ı eleştirmeyi sevsin sevmesin ... demokrasi ve özgürlük adına herkesin cumhurbaşkanımıza ve bu millete bir teşekkür borcu var" diye konuştu. Kalın, Kurban Bayramı nedeniyle Gazze'ye ikinci bir yardım gemisinin bir kaç gün içinde gidebileceğini de belirtti.