Kaliteli Kuluçka Makineleri - Berenkulucka.com

Bilindiği üzere kuluçka makinesi yumurtadan civciv çıkartmak amacıyla kullanılmaktadır
Bilindiği üzere kuluçka makinesi yumurtadan civciv çıkartmak amacıyla kullanılmaktadır. Makinelerin amacı kuluçka süresince her doğal olayın taklidini yaparak aynı şekilde çıkım elde etmektir. Makineleri boy ve kullanımlarına göre isimlendirilmektedir. Fiyatları ise boyutlarına ve özelliklerine göre değişmektedir. Büyüklüğüne göre daha fazla fiyata sahip olan makineler manuel ve otomatik olarak kullanılmaktadır. Bu süreç için detaylı bilgi ve yardım almak için www.berenkulucka.com adresini ziyaret ederek ve telefon numaralarımızdan bizi arayarak yardım isteyebilirsiniz.
Manuel ve Otomatik Makinalar
Kuluçka makinesi olarak iki farklı makine seçeneği bulunuyor. Manuel kuluçka makinası kullanımında tüm ayarları kullanıcı yapar. Buda düzenli kontrol gerektirmektedir. Birçok kullanıcı tarafından kolay olması sebebi ile otomatik makineler tercih edilmektedir. Herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanan bu makinelerin kullanımı oldukça kolaydır ve zahmetsizdir. En küçüğü 8’lik olarak tasarlanmış olup, 2000’lik makinelerde bulunmaktadır.
Makine Kullanımı
Hobi ya da ticaret amacı ile kullanabileceğiniz makineler hakkında detaylı bilgiye firmamız tarafından sahip olabilirsiniz. Kuluçka makinası fiyatları her makineye göre farklılık göstermektedir. Fiyatlar hakkında kesin bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay olan bu makinalar üzerinde 6 adet program bulunmaktadır. Tavuk, ördek, kaz, hindi, sülün ve kuş türleri şeklinde olan programlardan birini seçerek, nem oranını sabit tutmak amacı ile su eklemeniz yeterli olacaktır. Isı ve aydınlatma işlemlerini yatığınız sürece kullanımı oldukça basit olacaktır.