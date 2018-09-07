Kaliteli Kuluçka Makineleri - Berenkulucka.com

Bilindiği üzere kuluçka makinesi yumurtadan civciv çıkartmak amacıyla kullanılmaktadır

Bilindiği üzere kuluçka makinesi yumurtadan civciv çıkartmak amacıyla kullanılmaktadır. Makinelerin amacı kuluçka süresince her doğal olayın taklidini yaparak aynı şekilde çıkım elde etmektir. Makineleri boy ve kullanımlarına göre isimlendirilmektedir. Fiyatları ise boyutlarına ve özelliklerine göre değişmektedir. Büyüklüğüne göre daha fazla fiyata sahip olan makineler manuel ve otomatik olarak kullanılmaktadır. Bu süreç için detaylı bilgi ve yardım almak için www.berenkulucka.com adresini ziyaret ederek ve telefon numaralarımızdan bizi arayarak yardım isteyebilirsiniz.

Manuel ve Otomatik Makinalar

Kuluçka makinesi olarak iki farklı makine seçeneği bulunuyor. Manuel kuluçka makinası kullanımında tüm ayarları kullanıcı yapar. Buda düzenli kontrol gerektirmektedir. Birçok kullanıcı tarafından kolay olması sebebi ile otomatik makineler tercih edilmektedir. Herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanan bu makinelerin kullanımı oldukça kolaydır ve zahmetsizdir. En küçüğü 8’lik olarak tasarlanmış olup, 2000’lik makinelerde bulunmaktadır.

Makine Kullanımı