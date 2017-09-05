Kamu emeklilerinin tazminat tutarı artıyor!

Toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine ve memur emeklilerine yönelik pek çok kazanım sağlandı

Memur- Sen, toplu sözleşmeyle sağlanan kazanımları internet sitesinden duyurdu. Buna göre, 2 yıllık dönem için belirlenen yüzde 17.54 artışın yanı sıra, pek çok kamu görevlisi ek zamdan yararlanacak, kamu emeklilerinin tazminat tutarı artacak.



İşte bazı kazanımlar;



*Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarı 2018'in ilk 6 ayında bin 448, ikinci 6 ayında bin 498 lira, 2019'un ilk 6 ayında bin 559, ikinci 6 ayında bin 637 lira olarak ödenecek.



* 4C'lilere ödenen ek ödeme tutarı 184 liradan Ocak 2018'de 256 liraya çıkacak.



* KİT'lerde görev yapan baş müdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşına 1 Ocak 2018'de 202 lira ilave zam yapılacak.



* Sivil savunma uzmanlarının maaşına 1 Ocak 2018 itibariyle 51 lira ilave zam yansıtılacak.



* Şef kadrolarında bulunan personelin maaşına 1 Ocak 2018'de 101 lira ek zam olacak.



* Koruma ve güvenlik görevlilerine, 1 Ocak 2018'de 51 lira ilave zam yapılacak.



* Döner sermayeden ek ödeme verilmeyen tabiplerin maaşına 1 Ocak itibariyle 122 lira ilave artış yansıtılacak.