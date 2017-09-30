Kamuda yeni dönem: CEO'lar geliyor!

Hükümet, kamuya özel sektör mantığı getiriyor. Bürokraside özel sektörden emekli olmuş ya da görevden ayrılmış liyakat sahibi üst düzey yöneticiler çalışabilecek. İnsan kaynağı kalitesi artacak

Hükümetin üç yıllık ekonomi programında kamu personel rejimine yönelik de önemli adımlar atılıyor. Buna göre, kamu ve özel sektörden emekli olan ya da istifa eden liyakat sahibi üst düzey uzmanlar, CEO'lar devletin çeşitli program ve projelerinde çalıştırılabilecek. İster gönüllü ister ücretli çalıştırılacak bu kişiler için esnek bir istihdam mekanizması kurulacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında kamu kurumları yeniden yapılandırılırken, insan kaynağı kalitesi artırılacak, vatandaşın memnuniyeti ön plana çıkarılacak. İşte yapılacak düzenlemeler:



İDARİ YAPI DEĞİŞİYOR



Kamu kurumlarının idari yapısı değişiyor. Kamuda yeni kurum kurulması sınırlandırılacak, mevcut kurumlar ihtiyaç doğrultusunda yapılandırılacak. Kurumlar özel sektör mantığıyla kurumsal yönetim ilkelerine uygun çalışacak.



YENİ BELEDİYE YASASI



Büyükşehir Belediye Yasası yeniden yazılacak. Taşradaki personel kalitesi iyileştirilecek. Merkez ve taşra teşkilatı arasındaki ilişki güçlendirilecek. Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarıyla aralarındaki işbirliği esasları güncellenecek.



İNSAN KAYNAĞI KALİTESİ



Kamuda insan kaynağı kalitesi artırılacak. Taşradaki uygulama etkinliği, personel kalitesi iyileştirilecek.



TADOİE YAPILANDIRILACAK



Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TADOİE) kamu personeli yetiştirme merkezi olarak yeniden yapılandırılacak. Enstitü, bakanlıkların ihtiyaçları doğrultusunda her yıl kamu personeli programları gerçekleştirecek.



CEO TRANSFER EDİLECEK



Kamudan, özel sektörden emekli olmuş ya da görevden ayrılmış liyakat sahibi üst düzey yönetici, uzman personel ile çalışılacak.



RESMİ GAZETE'DE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK



Mevzuat değişikliklerinde hesap verebilirlik, kamuoyunu bilgilendirme ve katılımcılık boyutları güçlendirilecek. Bütün bunları kapsayan bir internet platformu kurulacak. Resmi Gazete'de yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini açıklayacak bir internet sitesi oluşturulacak. Yenilikçi hizmetler ile bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla kişisel veri ve ticari sır içermeyen kamu verisinin paylaşımına yönelik çalışmalara hız verilecek. Bu konuda kurumsal altyapı oluşturulacak. Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren belgelere dönüştürülecek.



KALKINMAYA ÖZEL ÖNEM



Kamu -özel sektör arasındaki işbirliği, katılımcılık artırılacak. Her yıl kamu personel yetiştirme programları düzenlenecek. Kamunun sivil örgütlerle istişaresi güçlendirilecek. Kalkınma ajansları, bölge kalkınma idareleri yerel yönetimlerin yetkileri güçlendirilecek. Vatandaşların talepleri için internet tabanlı yazılımlar kullanılacak. Böylece vatandaşa sunulan hizmetin kalitesi ölçülecek. (Sabah)