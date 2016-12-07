Kamyon karşı şeritteki araca çarptı: 3'ü kardeş 4 ölü

Bursa Orhangazi'de kamyon karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarptı. Kazada 3'ü kardeş 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza Bursa Karayolu Küçük Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bir kargo şirketine ait olduğu belirlenen kamyon, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçti. Kamyon burada bulunan Mehmet Murat Durdu yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre sürüklendi. Araçta bulunan 3 kardeş Mehmet Murat Durdu, Ercan Durdu, Mustafa Durdu ve yanlarındaki Murat Küçükoğlu hayatını kaybetti.



Kazada ölen kişilerin bir hafta önce Orhangazi'ye geldikleri ve burada inşaatlarda dış cephe ustası olarak çalıştıkları öğrenildi.



Kazada hayatını kaybeden Ercan Durdu'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Murat Küçükoğlu'nun da yine evli ve 1 çocuk babası olduğu bilgisi verildi.



Kazada kargo şirketine ait kamyonu kullanan Ahmet Ahmetoğlu'nun ise yaralı olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.