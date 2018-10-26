Kamyon otomobille çarpıştı: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Kamyon otomobille çarpıştı: 3 ölü
26 Ekim 2018 Cuma 13:59

Rıdvan E'nin kullandığı 27 BK 073 plakalı kum yüklü kamyon, Dutlucu Mahallesi'nde, Yusuf Asil idaresindeki 63 AAG 615 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Asil ile otomobildeki Mehmet, Naile, Sibel ve Elif Su Asil (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf, Mehmet ve Elif Su Asil müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #trafik kazası #ölüm
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