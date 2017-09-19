Kamyona çarpan araçtaki 3 kişi öldü!

Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde bugün hafif ticari aracın yol kenarında duran kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi

Kaza Amasya'nın Merzifon İlçesi Sarıköy mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran 19 UM 925 plakalı kamyona, Samsun yönüne gitmekte olan 44 yaşındaki Sıtkı Aksüt yönetimindeki 65 EA 673 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan 72 yaşındaki Alaattin Aşık ve 42 yaşındaki Muhammed Kütükçü olay yerinde hayatını kaybetti.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.







