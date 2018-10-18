Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı çalıntı motosikletle önündeki kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
18 Ekim 2018 Perşembe 10:57

Yunus B'nin (37) kullandığı 07 NFA 69 plakalı motosiklet, Ulualan mevkisi D-400 karayolunda M.S. yönetimindeki 15 ES 654 plakalı kamyona çarptı.

Motosiklet sürücüsü Yunus B. kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yunus B'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

Üzerinde bir miktar esrar bulunan Yunus B'nin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kamyon #motosiklet #kaza #çarpma #öldü
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