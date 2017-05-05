Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 4 kişi öldü

Trabzon'un Araklı İlçesi'nde, yaylaya gidenlerin içinde bulunduğu kamyonet, kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza saat 07.40 sıralarında Sularbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Araklı'dan yaylaya giden Naci Hasan İpekçioğlu yönetimindeki 61 DL 974 plakalı kamyonet, rampa aşağı giderken virajı alamayıp kontrolden çıktı ve yaklaşık 400 metre yükseklikteki yamaçtan Aşa Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenler, jandarma ve 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen 112, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarına, çevredekiler de yardım etti.



Taklalar atan araç hurdaya dönerken, sürücünün babası 67 yaşındaki Ali İpekçioğlu, yengesi Havva İpekçioğlu ve komşuları Şükür Ömer Atmaca kaza yerinde, akrabalardan Tahsin Bilaloğlu da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Naci Hasan İpekçioğlu ile akrabaları Abbas ve Emine Zelife İpekçioğlu da yaralandı. Yaralılar ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.